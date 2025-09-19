Explorateurs du temps : Calais au Moyen Âge Citadelle Calais

Explorateurs du temps : Calais au Moyen Âge Citadelle Calais vendredi 19 septembre 2025.

Explorateurs du temps : Calais au Moyen Âge Vendredi 19 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Citadelle Pas-de-Calais

1 classe maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:15:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:15:00

Les élèves partent découvrir les vestiges de l’ancienne cité médiévale avec ses fortifications du 13e siècle. Pour cela, ils se rendent à Calais nord vers la place d’armes, la citadelle, le fort Risban et l’église Notre-Dame avec un guide-conférencier et un livret d’accompagnement.

Citadelle Citadelle, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}] La porte de Boulogne date de la fin du XVIe siècle et de la seconde moitié du XIXe siècle. La porte de la Ville ou de l’Hermitage date de la première moitié du XVIIe siècle et du XIXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025