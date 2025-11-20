Exploration à la lampe torche Porte noire, 10 rue de la convention Besançon

Exploration à la lampe torche

Porte noire, 10 rue de la convention 10 rue de la Convention Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-17 2026-01-10 2026-01-23 2026-02-19

Lorsque la ville s’endort et que l’obscurité s’installe, ses secrets architecturaux se dévoilent sous un autre regard. Munis de vos lampes torches, marchez dans les pas de votre guide-conférencier pour explorer façades, sculptures et ornements souvent invisibles le jour. Chaque détail, chaque motif prend vie dans la pénombre, révélant l’ingéniosité des bâtisseurs et la richesse du patrimoine. Une expérience unique qui transforme la ville en véritable terrain d’exploration et de surprises. .

Porte noire, 10 rue de la convention 10 rue de la Convention Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

