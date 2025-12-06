Exploration confidentielle dans les ateliers du Père Lachaise Associés

L’un des objectifs des Portes ouvertes est de nouer le dialogue entre le public et les artistes, d’échanger sur les techniques et les sources d’inspiration. Tous les artistes développent leur propre univers : le voyage, l’histoire, la nature, le rêve, la poésie…chacun s’exprime de façon différente : peinture, sculpture, gravure, dessin, herbier, livres d’artistes. Chacun pose son regard sur ce qui l’entoure ou imagine un monde unique et singulier. Au sein de leurs ateliers, les artistes donnent à voir leurs créations et leur vision du monde.

« Grâce à la vitalité du quartier et à l’implication des artistes pour organiser ces Portes Ouvertes, nous offrons un panorama complet de la création artistique dans le 20e » se réjouit René Celhay, peintre et président de l’APLA.

Mille et une vies à l’Espace Monte-Cristo

Depuis quelques années, l’Espace Monte-Cristo est partenaire des Portes Ouvertes. Il propose des expositions insolites conscacrées à la sculpture contemporaine. Mille et une vies propose un parcours illustrant les différentes facettes de l’individu en tant qu’être naturel et social, intime et universel.

Décembre et ses courtes journées parfois grises se teintent de couleurs à l’occasion des Portes Ouvertes des artistes du Père Lachaise Associés. Pour cela, il suffit de pousser la porte d’une quinzaine d’ateliers basés entre la place de la Réunion et le sud du cimetière du Père Lachaise.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 13h00 à 20h00

gratuit Tout public.

