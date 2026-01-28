Exploration créative dès 10 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz
Exploration créative dès 10 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz vendredi 13 février 2026.
Exploration créative dès 10 ans
Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 16:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Tout au long de l’année, dans son atelier situé dans le bourg de Bourgneuf-en-Retz, Claire vous propose différents ateliers créatifs qui vous permettront de créer des objets ou des toiles à votre goût !
Venez libérer l’artiste qui est en vous !
Claire met à votre disposition différents support
Au programme de cet atelier
Venez fabriquer un mandala phosphorescent une expérience immersive de jour et dans le noir, avec lampe UV, pour réaliser un mandala inspirant avec de la peinture phosphorescente et acrylique sur un support en bois rond de 25 cm. Modèle varié pour plus de créativité.
En famille, en solo, ou entre amis, venez profiter d’un moment créatif original
Informations pratiques
durée de l’atelier 2h30
à partir de 10 ans, pour les ados et les adultes aussi !
capacité 4 personnes
matériel compris
boisson de saison offerte
chacun repart avec sa création
ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite
plus d’informations par téléphone auprès de Claire
uniquement sur réservation
Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .
Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Throughout the year, in her workshop in the village of Bourgneuf-en-Retz, Claire offers a range of creative workshops to help you create objects or canvases to your taste!
Come and unleash your inner artist!
Claire offers you a range of materials
L’événement Exploration créative dès 10 ans Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-28 par I_OT Pornic