Exploration créative dès 8 ans Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Tout au long de l’année, dans son atelier situé dans le bourg de Bourgneuf-en-Retz, Claire vous propose différents ateliers créatifs qui vous permettront de créer des objets ou des toiles à votre goût !

Venez libérer l’artiste qui est en vous !

Claire met à votre disposition différents support

Le programme des ateliers de printemps

Mercredi 11 mars Encres et drawing gum libérez votre créativité, explorez les effets de l’encre, les dégradés et les éclaboussures tout en expérimentant librement formes et couleurs en contrastant avec la gomme. La création pourra être encadrée pour sublimer l’oeuvre dans un format A3.

Mercredi 25 mars Mobile champêtre coloré arceau en métal ou bambou de tailles différentes, du fils de fer à modeler, des perles colorées (opaques et transparentes) des oeufs, des formes en bois pour suspendre son coeur ou sa fleur en pâte autodurcissante… Créativité sans limite pour une suspension printanière durable et poétique.

Mardi 14 avril Création phosphorescente libre expérience immersive de jour et dans le noir, avec lampe UV, pour réaliser une création lumineuse, thème libre et inspirant avec de la peinture classique et phosphorescente.

Mercredi 21 avril Suspension colorée réalisation d’une création poétique, aérienne et colorée en papier et encres, aux choix oeufs, fleurs, papillons… laissez libre cours à votre imagination en combinant les formes et les couleurs pour créer une oeuvre unique et personnelle.

Mercredi 24 juin évasion artistique immersion créative autour des thèmes de la mer, des vacances et du voyage, à travers la réalisation d’un collage artistique sur toile ronde ou rectangulaire. Choississez votre inspiration parmi un large choix de papiers, images, textures et matières où l’imaginaire prend le large et se transforme en oeuvre unique.

Informations pratiques

durée de l’atelier 2h30

à partir de 8 ans, pour les ados et les adultes aussi !

capacité 5 personnes

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite

plus d’informations par téléphone auprès de Claire

uniquement sur réservation

en famille, en solo, ou entre amis, venez profiter d’un moment créatif original

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

Throughout the year, in her workshop in the village of Bourgneuf-en-Retz, Claire offers a range of creative workshops to help you create objects or canvases to your taste!

Come and unleash your inner artist!

Claire offers you a range of materials

