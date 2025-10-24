Exploration de la Distillerie D’Écorces D’Orange Château de Bourg-Charente, dit du Grand-Marnier Bourg-Charente

Exploration de la Distillerie D’Écorces D’Orange Château de Bourg-Charente, dit du Grand-Marnier Bourg-Charente vendredi 24 octobre 2025.

Exploration de la Distillerie D’Écorces D’Orange Vendredi 24 octobre, 10h00, 10h45, 11h30, 14h30, 15h15, 16h00, 16h45, 17h30 Château de Bourg-Charente, dit du Grand-Marnier Charente

12€ adulte – 5€ 5-17 ans – Gratuit -5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T10:00:00 – 2025-10-24T10:30:00

Fin : 2025-10-24T17:30:00 – 2025-10-24T18:15:00

Visite de la distillerie d’écorces d’oranges suivie de la dégustation d’un cocktail à base de Grand Marnier dans le Grand Salon du Château de Bourg-Charente.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Château de Bourg-Charente, dit du Grand-Marnier 8 Rue du château, Bourg-Charente Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 61 10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bourg-Charente [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] Construit à partir de 1607 sur le promontoire rocheux qui domine la Charente sur la commune de Bourg-Charente en amont de Cognac pour remplacer une forteresse détruite.

Visite de la distillerie d’écorces d’oranges suivie de la dégustation d’un cocktail à base de Grand Marnier dans le Grand Salon du Château de Bourg-Charente.