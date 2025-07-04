Exploration du ciel 2.0 ETE ASTRO 2025 Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – 26 EUR

Début : Mardi 2025-07-04 21:30:00

fin : 2025-08-05 00:30:00

2025-07-04 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-05

Commencez votre soirée par un voyage dans l’Univers en immersion sous le dôme du planétarium. Profitez ensuite d’un panorama dégagé pour admirer le ciel de Saint-Michel l’Observatoire. Observez la voûte étoilée avec le plus grand télescope du Centre Astro

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 contact@centre-astro.fr

English :

Start your evening with an immersive journey into the Universe under the planetarium dome. Then enjoy a clear view of the sky over Saint-Michel l?Observatoire. Observe the starry vault with the Centre Astro’s largest telescope

German :

Beginnen Sie Ihren Abend mit einer Reise durch das Universum, indem Sie unter der Kuppel des Planetariums eintauchen. Anschließend können Sie bei klarem Wetter den Himmel über Saint-Michel l’Observatoire bewundern. Beobachten Sie den Sternenhimmel mit dem größten Teleskop des Astrozentrums

Italiano :

Iniziate la serata con un viaggio nell’universo sotto la cupola del planetario. Approfittate poi di una vista limpida per ammirare il cielo di Saint-Michel l’Observatoire. Osservate la volta stellata con il più grande telescopio del Centre Astro

Espanol :

Comience la velada con un viaje al Universo bajo la cúpula del planetario. A continuación, aproveche una vista despejada para admirar el cielo de Saint-Michel l’Observatoire. Observe la bóveda estrellada con el mayor telescopio del Centre Astro

