Exploration du cloître et présentation historique d’une maison édifiée en 1614 Maison Saint-Joseph Châlons-en-Champagne

Exploration du cloître et présentation historique d’une maison édifiée en 1614 Maison Saint-Joseph Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Exploration du cloître et présentation historique d’une maison édifiée en 1614 20 et 21 septembre Maison Saint-Joseph Marne

Merci de bien vouloir entrer par la chapelle. Les visites durent 20 minutes. Dernier départ à 17 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La visite guidée vous permettra d’admirer la chapelle, les différentes ailes voûtées d’ogives du cloître, l’aile en pan de bois, ainsi que la porte Saint-Benoît située dans le jardin.

Durant cette découverte, vous vous arrêterez notamment devant le mur de gloire de Jacques Dieudonné, œuvre pour laquelle il a obtenu le prix de la Fondation Bettencourt « Intelligence de la Main ».

Maison Saint-Joseph 1 Rue Saint-Joseph, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Le prieuré Saint-Joseph de Châlons a été fondé en 1614 comme dépendance urbaine de l’abbaye bénédictine d’Avenay. Son cloître est édifié en 1640, et sa chapelle reconstruite en 1706. En 1788, le prieuré est supprimé.

Les bâtiments accueillent successivement l’hospice Saint-Maur — rattaché à l’Hôtel-Dieu en 1846 —, une maison d’éducation pour les orphelins, puis une maison de retraite. Depuis 1995, l’ensemble bénéficie d’une inscription partielle au titre des Monuments historiques, incluant notamment les deux ailes du cloître.

La visite guidée vous permettra d’admirer la chapelle, les différentes ailes voûtées d’ogives du cloître, l’aile en pan de bois, ainsi que la porte Saint-Benoît située dans le jardin.

© Animation du patrimoine