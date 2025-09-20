Exploration d’un ancien lieu monastique, daté du XIVe siècle Église des Dominicains Colmar

Rendez-vous devant l’église. Groupe limité à 20 personnes par visite. Durée : 45 min

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Plongez dans l’histoire de l’ancien couvent avec une visite guidée de l’église gothique des Dominicains, édifiée au XIVe siècle. Ancien lieu monastique, elle a subi diverses transformations avant d’être restaurée dans un esprit de fidélité à son architecture d’origine.

Le parcours propose une lecture architecturale du bâtiment et retrace son usage religieux à l’époque médiévale, en replaçant la présence des Dominicains dans le contexte urbain de Colmar.

La visite met également en lumière le patrimoine artistique du lieu, dont la célèbre Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer, chef-d’œuvre de la peinture rhénane du XVe siècle.

D’autres œuvres, vitraux et éléments de mobilier sont évoqués selon leur accessibilité.

Église des Dominicains 3 Pl. des Dominicains, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 24 46 57 https://recensement.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/68-Haut-Rhin/68066-Colmar/140562-EgliseducouventdesDominicains L’église des Dominicains de Colmar est un joyau du patrimoine gothique, datant du début du XIVe siècle. Restaurée avec soin, elle offre aux visiteurs une plongée fascinante dans l’histoire spirituelle et artistique de la région. Ce lieu emblématique abrite notamment la célèbre Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer, chef-d’œuvre de la peinture rhénane, ainsi qu’un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art alsaciennes. Calme et majestueuse, l’église propose une visite paisible, propice à la contemplation et à la découverte culturelle. Située en plein cœur du centre historique de Colmar, l’église est facilement accessible à pied depuis la gare (environ 15 minutes de marche). Plusieurs lignes de bus desservent également les environs. Des parkings publics sont disponibles à proximité immédiate, notamment le parking Rapp et le parking Montagne Verte. Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. Des panneaux explicatifs et audioguides sont proposés pour enrichir la visite.

