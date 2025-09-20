Exploration d’une gare historique et de ses coulisses Gare Mulhouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée d’une gare emblématique et découverte exceptionnelle d’un espace habituellement fermé au public.

Gare 10 avenue du Général Leclerc, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est La gare de Mulhouse-Ville, inaugurée en 1839, est l’une des plus anciennes de France. Le bâtiment actuel, de style Art déco, a été construit entre 1928 et 1932. La gare est aujourd’hui un nœud ferroviaire majeur du Grand Est, desservant TGV, TER et tram-train.

Le Centre Opérationnel Escale (COE), situé au sein de la gare, coordonne les opérations avant le départ des trains, gère les aléas de circulation et assure l’information des voyageurs. Le Centre de supervision de la ligne TER Mulhouse–Thann–Kruth pilote quant à lui l’ensemble de la ligne, en supervisant le matériel, le personnel à bord et l’information en temps réel.

© Siège DRG Grand Est