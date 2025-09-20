Exploration d’une radio locale en activité ICI Champagne-Ardenne Reims

Exploration d’une radio locale en activité ICI Champagne-Ardenne Reims samedi 20 septembre 2025.

Exploration d’une radio locale en activité 20 et 21 septembre ICI Champagne-Ardenne Marne

Gratuit, réservation obligatoire (nombre de place limité), accès PSH.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez les coulisses de votre radio locale ICI Champagne-Ardenne dans son nouveau bâtiment, inauguré le 20 novembre 2024. Emissions en direct, visites des studios et des régies techniques, échanges sur l’organisation du travail, le traitement de l’information locale, etc.

La saison 2024-2025 a été un virage pour la radio publique locale à Reims : déménagement, changement de nom (le réseau de radios locales de Radio France, France Bleu, est devenu ICI), lancement des matinales filmées et diffusées sur France 3 Champagne-Ardenne…

Mais avant cela…

1926 : cinq ans seulement après la première émission en France, une radio éphémère, Radio Reims (OM 204.1, 250 watts), émet dans l’espoir – vain – d’obtenir une autorisation de diffusion, dans le cadre du décret-loi Bokanowski.

1945 : American Forces Network émet depuis Reims. Il s’agit d’une radio de l’armée US, dans le cadre de l’installation à Reims du quartier général des forces alliées dirigées par Eisenhower.

1953 : Radio Lorraine Champagne couvre l’actualité locale depuis Nancy.

1972 : l’ORTF lance à Reims une radio musicale, FIR (France Inter Reims), « petite sœur » de la radio parisienne FIP.

1988 : l’équipe de Radio Lorraine Champagne, devenue Radio Nord Est, rejoint l’équipe de FIR pour créer la première réelle radio locale publique, Radio France Reims, puis Radio France Reims Champagne (1991) et Radio France Champagne (1993), ensuite France Bleu Champagne (2000) et France Bleu Champagne-Ardenne (2017).

Le 4 janvier 1988 est la date retenue comme celle de la création d’une radio locale publique en Champagne-Ardenne.

En 2024, ICI Champagne-Ardenne s’est installée dans un quartier en plein développement, sur une ancienne friche du centre-ville de Reims, en assumant pleinement un rôle d’animateur de ce micro-territoire, près de Reims Arena et du complexe aqualudique, et avec la particularité – et les prouesses technologiques – d’avoir pris place au sein d’un parking public en silo de 750 places, le parking République.

Il a fallu beaucoup d’ingéniérie et de compétences pour réussir à isoler phoniquement les studios d’une radio au sein d’un équipement destiné à recevoir des véhicules !

ICI Champagne-Ardenne 7 boulevard Jules César, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 48 20 00 https://www.ici.fr/champagne-ardenne [{« type »: « link », « value »: « https://www.francebleu.fr/evenements/visitez-ici-champagne-ardenne-votre-radio-locale-a-l-occasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine-9253527 »}] ICI Champagne-Ardenne est une station du réseau de radios locales ICI (Radio France). La radio existe depuis 1988 et s’est installée dans ses nouveaux locaux le 20 novembre 2024. Parking République

Découvrez les coulisses de votre radio locale ICI Champagne-Ardenne dans son nouveau bâtiment, inauguré le 20 novembre 2024. Emissions en direct, visites des studios et des régies techniques, sur du …

© Michel Jolyot