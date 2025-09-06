Exploration en mouvement dans la nature Route de Guevroc Goulven

Route de Guevroc Chapelle St Guevroc dunes de Keremma Goulven Finistère

Début : 2025-09-06 17:00:00

fin : 2025-11-01 18:30:00

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03

Explorer avec tous ses sens les richesses des dunes, plages et rochers de Keremma.

Rendre le corps disponible avec une préparation toute en douceur, se détendre et se revitaliser au contact des éléments de la nature présents dans notre environnement proche.

Accessible à tout public sans limite d’âge.

Prévoir vêtements confortables et de quoi s’hydrater.

Des séances individuelles personnalisées sont proposées sur réservation, éventuellement sur d’autres créneaux, en fonction des disponibilités des participants. .

Route de Guevroc Chapelle St Guevroc dunes de Keremma Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 98 67 40 97

