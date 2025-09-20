Exploration immersive au musée d’Art sacré Musée d’Art sacré Galey

Exploration immersive au musée d’Art sacré 20 et 21 septembre Musée d’Art sacré Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une grande partie de ces objets mobiliers est aujourd’hui classée ou inscrite au titre des Monuments historiques. La visite du musée est guidée et des panneaux didactiques aident à en comprendre l’usage et la signification. Ce musée est unique en son genre en Ariège.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, il n'y avait plus de prêtre à Galey, comme dans de nombreuses petites communes. Les objets et vêtements utilisés pour le culte étaient conservés dans la sacristie de l'église. Les services du patrimoine ont donné leur accord pour la création d'un musée d'art sacré afin de présenter ces objets et vêtements au public, dans une salle attenante à l'église Saint-Pierre aménagée à cet effet.

Ouvert au printemps 2009, le musée présente tous les objets utilisés pour le culte, tous d'origine locale. Bon nombre de ces objets mobiliers sont aujourd'hui classés ou inscrits au titre des Monuments historiques.

Le musée d’Art Sacré de Galey, qui a ouvert ses portes au printemps 2009, présente tous les objets utilisés pour le culte, originaires de la paroisse du village.

© Galey Patrimoine P.Sanchez