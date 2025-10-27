Exploration laisse de mer Erdeven

Exploration laisse de mer Erdeven lundi 27 octobre 2025.

Exploration laisse de mer

Plage de Kerhillio Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29

Grâce à cette sortie nature au bord de l’eau, les élèves prennent conscience du rôle et de l’importance de la laisse de mer et identifient les éléments qui la composent. Dans les dunes, les élèves comprennent sa formation et son évolution, identifient les différentes plantes dunaires et mettent en évidence les contraintes auxquelles elles sont exposées et les adaptations qu’elles ont développées.

Tarif Gratuit

Public Enfants et jeunes sur des temps extra-scolaires à partir de 5 ans

Inscriptions par mail à sowmydream@donabertarelliphilanthropy.org

Contact Sow My Dream

Margot Chapon au 0645290676

sowmydream@donabertarelliphilanthropy.org .

Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 45 29 06 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exploration laisse de mer Erdeven a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon