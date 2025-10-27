Exploration laisse de mer Erdeven
Exploration laisse de mer Erdeven lundi 27 octobre 2025.
Exploration laisse de mer
Plage de Kerhillio Erdeven Morbihan
Grâce à cette sortie nature au bord de l’eau, les élèves prennent conscience du rôle et de l’importance de la laisse de mer et identifient les éléments qui la composent. Dans les dunes, les élèves comprennent sa formation et son évolution, identifient les différentes plantes dunaires et mettent en évidence les contraintes auxquelles elles sont exposées et les adaptations qu’elles ont développées.
Tarif Gratuit
Public Enfants et jeunes sur des temps extra-scolaires à partir de 5 ans
Inscriptions par mail à sowmydream@donabertarelliphilanthropy.org
Contact Sow My Dream
Margot Chapon au 0645290676
sowmydream@donabertarelliphilanthropy.org .
Plage de Kerhillio Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 45 29 06 76
