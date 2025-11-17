Exploration musicale et sensorielle La Haye

Exploration musicale et sensorielle

5 rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 09:30:00

fin : 2025-11-17 11:30:00

Date(s) :

2025-11-17

Pour les 0 à 3 ans. .

5 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr

Exploration musicale et sensorielle

