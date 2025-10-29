Exploration naturaliste de l’océan une tradition endoumoise ! Malmousque Marseille 7e Arrondissement

Mercredi 29 octobre 2025 de 19h à 20h. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-29 19:00:00

fin : 2025-10-29 20:00:00

2025-10-29

Centre de recherche en océanographie et biologie marine, la station marine accueille des conférences ouvertes au public un mercredi par mois en présentiel avec des intervenants experts. Se référer au calendrier en ligne.

Les conférences des Mercredis d’Endoume vous propose une conférence animée par Thierry Pérez et Pierre Chevaldonné, directeurs de recherche au CNRS à l’IMBE, en présentiel ou en distanciel en ligne. .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43 carole.borchiellini@imbe.fr

English :

As a research center for oceanography and marine biology, the marine station hosts conferences open to the public one Wednesday a month, with expert speakers. See online calendar.

German :

Als Forschungszentrum für Ozeanographie und Meeresbiologie veranstaltet die Meeresstation an einem Mittwoch im Monat öffentlich zugängliche Vorträge mit Experten. Beziehen Sie sich auf den Online-Kalender.

Italiano :

Come centro di ricerca in oceanografia e biologia marina, la stazione marina ospita un mercoledì al mese conferenze aperte al pubblico con relatori esperti. Consultate il calendario online.

Espanol :

Como centro de investigación en oceanografía y biología marina, la estación marina acoge un miércoles al mes conferencias abiertas al público con ponentes expertos. Consulte el calendario en línea.

L’événement Exploration naturaliste de l’océan une tradition endoumoise ! Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille