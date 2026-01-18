Exploration nocturne À la conquête du Saint-Sever perdu Saint-Sever
Exploration nocturne À la conquête du Saint-Sever perdu Saint-Sever samedi 24 janvier 2026.
Exploration nocturne À la conquête du Saint-Sever perdu
place de Morlanne Saint-Sever Landes
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Aventuriers, lancez-vous dans la conquête de Saint-Sever. Résolvez les énigmes et remportez le trésor !
Soupe chaude en fin de parcours.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la marche en extérieur
sur inscription
place de Morlanne Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English :
Adventurers, set out to conquer Saint-Sever. Solve the riddles and win the treasure!
Hot soup at the end of the tour.
Bring clothes and shoes suitable for outdoor walking
on registration
L’événement Exploration nocturne À la conquête du Saint-Sever perdu Saint-Sever a été mis à jour le 2026-01-16 par Landes Chalosse