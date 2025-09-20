Exploration sensorielle à la Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, prenez part à une enquête sensorielle en duo avec votre enfant, et partez sur les traces de l’histoire de la Chapelle Saint-Nicolas à travers ses multiples usages au fil du temps. Puis laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier artistique, en lien avec les matériaux découverts. À partir de 6 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie
