Exploration sensorielle à la Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan samedi 20 septembre 2025.

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, prenez part à une enquête sensorielle en duo avec votre enfant, et partez sur les traces de l’histoire de la Chapelle Saint-Nicolas à travers ses multiples usages au fil du temps. Puis laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier artistique, en lien avec les matériaux découverts. À partir de 6 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

