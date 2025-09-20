Exploration urbaine Façades et nature insoupçonnées Savenay

Place Jean Jaurès Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Explorez le centre-ville sous un nouvel angle et découvrez l’architecture savenaisienne comme vous ne l’avez jamais vue, ponctuée d’anecdotes sur la faune et la flore locales. Le CAUE de Loire-Atlantique apportera son expertise en architecture et urbanisme, tandis qu’Aline Donini (Actias) fera découvrir la biodiversité qui se cache au cœur de la ville.

Une balade originale proposée par la ville de Savenay et le CAUE de Loire-Atlantique dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Gratuit, sur réservation. .

Place Jean Jaurès Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

