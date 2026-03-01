EXPLORATION URBAINE Départ devant chez Optique Simonnet Saintes
EXPLORATION URBAINE Départ devant chez Optique Simonnet Saintes samedi 21 mars 2026.
EXPLORATION URBAINE
Départ devant chez Optique Simonnet 39 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Réalisation d’un escape dans le centre ville de Saintes autour de femmes scientifiques.
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Départ devant chez Optique Simonnet 39 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine soroptimist@saintes.fr
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English :
Creation of an escape in the center of Saintes around women scientists.
L’événement EXPLORATION URBAINE Saintes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge