EXPLORATION URBAINE Départ devant chez Optique Simonnet Saintes

EXPLORATION URBAINE

Départ devant chez Optique Simonnet 39 rue Alsace Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Réalisation d’un escape dans le centre ville de Saintes autour de femmes scientifiques.

.

Départ devant chez Optique Simonnet 39 rue Alsace Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine soroptimist@saintes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creation of an escape in the center of Saintes around women scientists.

L’événement EXPLORATION URBAINE Saintes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge