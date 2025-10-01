Exploration virtuelle : Les mystères de la momie de Chat Bastet révélés à travers la réalité virtuelle Musée Quai Zola Rennes

Exploration virtuelle : Les mystères de la momie de Chat Bastet révélés à travers la réalité virtuelle Musée Quai Zola Rennes Mercredi 1 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez le Projet Bastet, un dispositif numérique en réalité augmentée autour de la momie de chat !

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (5 partcipants max.). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.



La séquence dure 7 min, elle est proposée simultanément à deux personnes de 11 ans et plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T17:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/projection/exploration-virtuelle-les-mysteres-de-la-momie-de-chat-bastet-reveles-a-travers-la-realite-virtuelle

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine