Exploration virtuelle : Les secrets de Chat Bastet, Musée Quai Zola, Rennes

Exploration virtuelle : Les secrets de Chat Bastet Mercredi 18 février, 16h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (5 partcipants max.). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :
- Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
- Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
- Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute
À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.
La séquence dure 7 min, elle est proposée simultanément à deux personnes de 11 ans et plus.
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez le Projet Bastet, un dispositif numérique en réalité augmentée autour de la momie de chat ! Projection Quai Zola