Exploration virtuelle : Les secrets de Chat Bastet, Musée Quai Zola, Rennes

Exploration virtuelle : Les secrets de Chat Bastet Mercredi 18 février, 16h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (5 partcipants max.). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :

Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute

À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

La séquence dure 7 min, elle est proposée simultanément à deux personnes de 11 ans et plus.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/fr/programmation/projection/exploration-virtuelle-les-secrets-de-chat-bastet »}] [{« link »: « mailto:mba-reservations@ville-rennes.fr »}]

Découvrez le Projet Bastet, un dispositif numérique en réalité augmentée autour de la momie de chat ! Projection Quai Zola