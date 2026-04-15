Explorations d’un territoire : balade guidée avec l’artiste Parc Auvigne Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 10:00 – 12:00

Gratuit : oui gratuit sur inscription Inscrivez-vous par mail : contact@sainte-luce-loire.com Tout public

A l’occasion de l’exposition du Muséum « Explorations d’un territoire » au Parc Auvigne à Sainte-Luce-sur-Loire jusqu’au 29 juin 2026, l’artiste Carole Renard organise une déambulation à l’ombre des arbres pour vous présenter son œuvre et vous expliquer sa démarche artistique.Samedi 16 mai à 10hInscription par mail : contact@sainte-luce-loire.comPlace limitée – Ne loupez pas cette occasion !———————-Artiste photographe, Carole Renard utilise d’anciens procédés photographiques comme le photogramme (conçu en chambre noire) et le cyanotype (travaillé au pinceau et exposé au soleil) pour réaliser des séries de plantes.À partir de planches d’herbiers du Muséum de Nantes, elle a créé des dyptiques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de les « portraitiser » et de créer des ponts entre passé et présent.En savoir plus ici

Parc Auvigne Sainte-Luce-sur-Loire 44980



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