Explorations d’un territoire : balade guidée avec l’artiste, Parc Auvigne, Sainte-Luce-sur-Loire

Explorations d’un territoire : balade guidée avec l’artiste Samedi 16 mai, 10h00 Parc Auvigne Loire-Atlantique

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

A l’occasion de l’exposition du Muséum « Explorations d’un territoire » au Parc Auvigne à Sainte-Luce-sur-Loire jusqu’au 29 juin 2026, l’artiste Carole Renard organise une déambulation à l’ombre des arbres pour vous présenter son œuvre et vous expliquer sa démarche artistique.

Samedi 16 mai à 10h

Inscription par mail : contact@sainte-luce-loire.com

Place limitée – Ne loupez pas cette occasion !

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Artiste photographe, Carole Renard utilise d’anciens procédés photographiques comme le photogramme (conçu en chambre noire) et le cyanotype (travaillé au pinceau et exposé au soleil) pour réaliser des séries de plantes.

À partir de planches d’herbiers du Muséum de Nantes, elle a créé des dyptiques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de les « portraitiser » et de créer des ponts entre passé et présent.

En savoir plus ici

Parc Auvigne Rue des Indulgences, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@sainte-luce-loire.com »}] [{« link »: « mailto:contact@sainte-luce-loire.com »}, {« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/home/presdechezvous/expositions.html#explorationssteluce »}]

Balade guidée avec l’artiste de l’exposition Explorations d’un territoire carole renard museum

Muséum de la métropole de Nantes