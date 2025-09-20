Explorations immersives originales – « Bleu Nuit » Mairie de Lapalud Lapalud

Explorations immersives originales – « Bleu Nuit » Samedi 20 septembre, 09h30 Mairie de Lapalud Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription a l’office de Tourisme Intercommunal Provence Coté Rhone avant le vendredi 19.09 a 17h30 au 04 90 30 36 83

Découvrir le village de Lapalud en s’immergeant dans la vie d’un SDF.

Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.

Animation tout public.

Lecture a l’intérieur en cas de pluie

Rendez-vous salle des mariages Mairie de Lapalud, puis déambulation avec casque audio en extérieur.

Mairie de Lapalud Cours des Platanes 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

