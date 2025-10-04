Explorations Ludiques à la Médiathèque Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

Explorations Ludiques à la Médiathèque 4 et 5 octobre Médiathèque Jean Rousselot Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T13:00:00

Samedi

11H00 – 11H 30 : Biblis en folie : Heure du conte à deux voix.

14H00 – 18H00 : Biblis en folie : Jeux en pagaille ! Association « Oika Oika » avec Sophie Prouteau.

14H30 – 17H00 : Biblis en folie : Atelier Lego Spike.

15H30 – 17H00 : Biblis en folie : Atelier Marque le pli.

Samedi et Dimanche (10H00 – 13H00) :Biblis en folie : Puzzle géant participatif.

Dimanche Matin

11H00 – 12H00 : Biblis en folie : Club de lecture « Passe à ton voisin ».

10H45 – 11H45 : Biblis en folie : Visite des coulisses de la médithèque.

Médiathèque Jean Rousselot 12 PLACE BEREGOVOY 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 0139300850 https://e-mediatheque.sqy.fr/

