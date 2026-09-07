Explorations sonores, Cité de la musique – Musée de la musique, Paris

Informations pratiques

Explorations sonores 19 et 20 septembre Cité de la musique – Musée de la musique Paris

Entrée libre dans la limite de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des 50 ans de l’Ensemble intercontemporain, le Musée de la musique vous invite à un voyage sonore unique composé de concerts et déambulations musicales.

Laissez-vous surprendre par les expérimentations sonores menées autour de la contrebasse, de la guitare électrique et du thérémine, révélant des facettes inattendues de ces instruments.

Dimanche matin, les solistes de l’Ensemble intercontemporain font résonner des œuvres contemporaines en dialogue avec plusieurs siècles d’histoire musicale. D’un étage à l’autre du Musée, Elliott Carter croise l’esprit du baroque, Franco Donatoni et Alexandros Markeas revisitent les héritages classiques, tandis qu’Enno Poppe, Garth Knox, Béla Bartók ou Thierry de Mey rappellent combien les musiques traditionnelles du monde entier irriguent encore la création contemporaine.

Avec Martin Adámek, Alain Billard, Sophie Cherrier, Jérôme Comte, Jeanne-Marie Conquer, Jérémie Dufort, Gilles Durot, Samuel Favre, Philippe Grauvogel, Valeria Kafelnikov, Emmanuelle Ophèle, Lucas Ounissi, Paul Riveaux, Diégo Tosi, solistes de l’Ensembleintercontemporain, Olivier Aude, guitare, pédales d’effets et électronique, Charlotte Dubois, theremin, Charlotte Testu, contrebasse.

Cité de la musique – Musée de la musique 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France +33144844484 https://philharmoniedeparis.fr La Cité de la musique s’organise en deux ailes de part et d’autre de la Grande Halle de La Villette, le long de l’avenue Jean-Jaurès. Christian de Portzamparc choisit de dissocier les fonctions pour éviter un édifice unique centré sur la halle : d’un côté les espaces d’étude, de l’autre ceux dédiés au public. L’aile ouest accueille le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, avec amphithéâtres, studios, salles d’enseignement, médiathèque et logements. Sa façade monumentale, blanche et incurvée, se reflète dans un plan d’eau, sous une corniche ondulante. L’architecture joue sur la lumière, la transparence et des formes variées (cône, cube, patio…). L’aile est regroupe une salle de concert (800 à 1 200 places), des studios, un amphithéâtre, le musée de la Musique et des espaces administratifs. Organisée autour d’une galerie en spirale, la “Rue musicale”, elle se distingue par ses volumes fragmentés et sculpturaux. Métro

Ligne 5 : station Porte de Pantin

Tramway

T3b : station Porte de Pantin

Bus

Ligne 75 : Panthéon – Porte de Pantin

Ligne 151 : Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin

RER

Ligne E : station Pantin, puis bus 151

Impromptus musicaux

Musée de la musique – Philharmonie de Paris ©Nora-Houguenade