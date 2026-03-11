Explorations sonores Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Explorations sonores

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Les classes d’éveil musical du Conservatoire proposent un spectacle avec la complicité des bibliothécaires. Le principe est simple le livre devient la partition et source d’inspiration pour créer des paysages sonores tout droit sortis de l’imagination des jeunes musiciens.

Avec la complicité du Conservatoire de musique de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Explorations sonores

