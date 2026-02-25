Explorations une affaire d’État ? Musée de l’Armée Hôtel National des Invalides Paris

Explorations une affaire d’État ?

Musée de l'Armée Hôtel National des Invalides 129 rue de Grenelle Paris

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

2026-04-15

Trois siècles d’aventures françaises entre science, pouvoir et souveraineté, du 15 avril au 16 août 2026 au musée de l’Armée, au cœur d’un parcours inédit mêlant archives, objets scientifiques et enjeux géopolitiques contemporains.

contact@musee-armee.fr

Three centuries of French adventures between science, power and sovereignty, from April 15 to August 16, 2026 at the Musée de l?Armée, in the heart of an original tour combining archives, scientific objects and contemporary geopolitical issues.

L’événement Explorations une affaire d’État ? Paris a été mis à jour le 2026-02-25 par Choose Paris Region