Explorations Urbaines – À la recherche de l’architecture locale CAUE de Mayotte Tsararano

L’inscription doit se faire par le professeur référant avec le Rectorat avant le 12 septembre. Le Rectorat aura transmis aux chefs d’établissements le tableau des créneaux disponible et les lieux proposés.

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

A l’occasion de la Journée des Enfants du Patrimoine, le CAUE de Mayotte propose des créneaux d’ateliers pour découvrir l’architecture local et plus précisement découvrir les ornements des maisons mahoraises.

Nous souhaitons toucher tous les élèves du secondaire.

Pour cela, nous proposons le vendredi 19 septembre, en complément de ce concours, des actions de sensibilisation à l’architecture et à la photographie pour les classes de collèges et de lycées.

Il y a plusieurs créneaux disponibles sur 10 lieux répartis sur l’ensemble de l’île :

1. Mamoudzou – Rue du Boboka

2. Mamoudzou – Quartier Barakani

3. M’Tsapéré

4. Pamandzi

5. Labattoir

6. Hamjago

7. Bandrélé

8. Bouéni

9. Sada

10. M’tsangamouji

Ce thème fait écho au concours photo ouvert à tous les publics, qui comprend une catégorie spécialement dédiée aux collèges et lycées, ouverte du 19 septembre au 10 octobre.

Retrouver la plaquette de présentation de cet événement ici.

CAUE de Mayotte 2 rue Louis Le Pensec Dembéni Tsararano 97660 Mayotte Mayotte +262269660584 https://caue976.fr

