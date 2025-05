Explorations vertes et mûres – Médiathèque Luce Courville Nantes, 18 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Par le Professeur Taupe dans le cadre de Partir en livreLe professeur et sa « Taupemobile » explorent le monde animal et végétal qui nous entoure. Partez en mission scientifique, sensorielle et artistique et devenez de véritables curieux de la nature !À retrouver au parc urbain de La Boissière (rue André Chénier)Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ bm-nord@mairie-nantes.fr