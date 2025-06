Explorations vertes et mûres – Parc du Grand Blottereau Nantes 25 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 15:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit sans inscription

Partez en missions scientifiques, sensorielles et artistiques avec le laboratoire itinérant du Professeur Taupe et sa Taupe Mobile. Explorez le monde animal et végétal qui nous entoure !

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000