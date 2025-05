Explore 2025 stands en boutique au Centre Bourse – Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, 14 juin 2025 14:00, Marseille 1er Arrondissement.

Samedi 14 juin après-midi au Centre Bourse, jouez, manipulez et réalisez des expériences avec des chercheuses et chercheurs sur les thèmes de la biologie, des neurosciences, de la santé et plus encore.Enfants

Ce rendez-vous, en partenariat avec Les Petits Débrouillards Provence-Alpes-Côte-D’Azur, est une rencontre du festival Explore. Du 10 au 15 juin, Explore s’installe à Marseille. Pendant six jours, une dizaine de lieux emblématiques de la ville se transformeront en véritables laboratoires à ciel ouvert. Plus de cinquante scientifiques échangeront avec vous pour vous faire découvrir leurs travaux à travers des expériences, des rencontres, des projections et bien d’autres surprises.



Au programme rencontres sur l’eau, soirées cinéma, conférences, tête-à-tête insolites, bars des sciences et plus encore !



Jouez, manipulez et réalisez des expériences avec des chercheuses et chercheurs sur les thèmes de la biologie, des neurosciences, de la santé et plus encore



Entrée libre et gratuite.



Programme complet du festival sur internet.



Explore est un festival organisé par Aix Marseille Université et le CNRS, en partenariat avec l’Inserm et avec le soutien de l’Agence nationale de la recherche. .

English :

Saturday afternoon, June 14 at the Centre Bourse, play, manipulate and carry out experiments with researchers on the themes of biology, neuroscience, health and more.

German :

Am Samstagnachmittag, den 14. Juni, im Centre Bourse spielen, manipulieren und experimentieren Sie mit Forscherinnen und Forschern zu den Themen Biologie, Neurowissenschaften, Gesundheit und mehr.

Italiano :

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, presso il Centre Bourse, giocate, provate e fate esperimenti con i ricercatori sui temi della biologia, delle neuroscienze, della salute e molto altro.

Espanol :

La tarde del sábado 14 de junio en el Centre Bourse, juegue, pruebe cosas y realice experimentos con investigadores sobre temas de biología, neurociencia, salud y mucho más.

