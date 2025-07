Explore Game « les secrets de Frazé » Frazé

Explore Game « les secrets de Frazé » Frazé jeudi 17 juillet 2025.

Explore Game « les secrets de Frazé »

2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Début : 2025-07-17 14:00:00

2025-07-17

Explorez et découvrez Frazé et son patrimoine, ouvert à tous !!

Par l’association Nature ô Pattes.

Participation libre.

Départ de La Passerelle.

.

2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 36

English :

Explore and discover Frazé and its heritage, open to all!

By the association Nature ô Pattes.

Free admission.

Departure from La Passerelle.

German :

Erforschen und entdecken Sie Frazé und sein Kulturerbe, offen für alle!!!

Von der Vereinigung Nature ô Pattes.

Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Abfahrt von La Passerelle.

Italiano :

Esplorare e scoprire Frazé e il suo patrimonio, aperto a tutti!

A cura dell’associazione Nature ô Pattes.

Ingresso libero.

Partenza da La Passerelle.

Espanol :

Explore y descubra Frazé y su patrimonio, ¡abierto a todos!

A cargo de la asociación Nature ô Pattes.

Entrada gratuita.

Salida desde La Passerelle.

L’événement Explore Game « les secrets de Frazé » Frazé a été mis à jour le 2025-07-11 par OT DU PERCHE