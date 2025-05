Explore Game – Gymnase La Lionchère Tence, 24 mai 2025 14:30, Tence.

Haute-Loire

Explore Game Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24 16:00:00

2025-05-24

Les rendez-vous Biotrésors « Qui a fait disparaître l’écrevisse à pieds blancs du Lignon ? » à Tence (inscription sur le site du PNR Mont d’Ardèche). Offert par le Parc Naturel Régional d’Ardèche.

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 69 00 14 sismae@mailo.com

English :

Les rendez-vous Biotrésors « Qui a fait disparaître l?écrevisse à pieds blancs du Lignon? » at Tence (registration on the PNR Mont d’Ardèche website). Offered by the Parc Naturel Régional d’Ardèche.

German :

Die Biotresor-Termine « Qui a fait disparaître l’écrevisse à pieds blancs du Lignon? » in Tence (Anmeldung auf der Website des PNR Mont d’Ardèche). Angeboten vom Parc Naturel Régional d’Ardèche.

Italiano :

Il rendez-vous Biotrésors « Qui a fait disparaître l’écrevisse à pieds blancs du Lignon? » a Tence (iscrizione sul sito del PNR Mont d’Ardèche). Offerta dal Parco naturale regionale dell’Ardèche.

Espanol :

Les rendez-vous Biotrésors « Qui a fait disparaître l?écrevisse à pieds blancs du Lignon? » en Tence (inscripción en la página web del PNR Mont d’Ardèche). Ofrecido por el Parque Natural Regional de Ardèche.

L’événement Explore Game Tence a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon