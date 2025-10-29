Explore la biodiversité au jardin en famille La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons

Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !

Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Petits et grands partent à la découverte de la richesse de la nature toute proche. À travers des observations, des jeux et des expériences simples, chacun apprend à reconnaître les insectes, oiseaux et petites plantes qui vivent dans le jardin. Ensemble, les familles découvrent comment ces êtres vivants interagissent et contribuent à l’équilibre naturel. L’atelier propose aussi des pistes concrètes pour protéger la biodiversité au quotidien et favoriser un jardin accueillant pour la faune et la flore locales

Au programme

En famille, on part en expédition avec du matériel, pour explorer les herbes hautes et les moins hautes, la mare, le potager et découvrir toute la vie sauvage qui s’y trouve !

Pratique

réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com

