Explore le monde des Poneys

Manège du Mont d’Or Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 11:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Organisé par le Manège du Mont d’Or.

Randonnée à poney pour les 2 à 8 ans, de 11h à 12h, prévois tes bottes en cas de pluie (annulé si orage/neige).

Inscriptions obligatoires.

Pour plus d’informations (jours et heures), merci de nous contacter ! .

Manège du Mont d’Or Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 49 04 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Explore le monde des Poneys

L’événement Explore le monde des Poneys Métabief a été mis à jour le 2025-12-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS