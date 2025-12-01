Explore le monde des Poneys Métabief
Explore le monde des Poneys
Manège du Mont d’Or Métabief Doubs
Début : 2025-12-22 11:00:00
fin : 2025-12-22 12:00:00
2025-12-22
Organisé par le Manège du Mont d’Or.
Randonnée à poney pour les 2 à 8 ans, de 11h à 12h, prévois tes bottes en cas de pluie (annulé si orage/neige).
Inscriptions obligatoires.
Pour plus d’informations (jours et heures), merci de nous contacter ! .
Manège du Mont d’Or Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 49 04 48
