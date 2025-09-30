Explore tes droits en mode fun dans le labyrinthe des services : Une journée interactive pour les jeunes ! Agence RENNES CENTRE Rennes

Explore tes droits en mode fun dans le labyrinthe des services : Une journée interactive pour les jeunes ! Agence RENNES CENTRE Rennes mardi 30 septembre 2025.

Explore tes droits en mode fun dans le labyrinthe des services : Une journée interactive pour les jeunes ! Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 30 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Rejoins-nous pour une journée spéciale dédiée aux jeunes de moins de 30 ans, à Rennes Métropole ( métro Clémenceau)Notre forum sur l’accès aux droits te permettra de découvrir et d’échanger avec d…

Rejoins-nous pour une journée spéciale dédiée aux jeunes de moins de 30 ans, à Rennes Métropole ( métro Clémenceau)Notre forum sur l’accès aux droits te permettra de découvrir et d’échanger avec des structures essentielles comme le 4 bis, la CPAM, le GEIQ sport et loisirs, Jeunes à travers le monde, NQT, Ehop covoiturage, PROXITE, WE KER, la Banque de France, la BPGO, Cap jeune, France Travail et le Conseil Régional. En suivant un parcours ludique et interactif, tu apprendras tout sur tes droits de manière simple et amusante. Une occasion unique pour t’informer et booster tes chances de réussite !

Bienvenue avec un café : Démarre la journée en douceur avec un café d’accueil pour faire connaissance et commencer les échanges. Parcours dans le labyrinthe des services : En groupe, participe à des ateliers interactifs où chaque partenaire se présente. Chaque atelier dure 20 minutes et est conçu pour être fun et informatif. Pause déjeuner : Profite d’un moment convivial pour continuer les discussions et rencontrer d’autres participants autour d’un cocktail déjeunatoire offert Suite des ateliers : Après le déjeuner, les ateliers reprennent avec encore plus d’interactions et de découvertes. Fin de la journée : Termine cette expérience enrichissante avec une meilleure compréhension de tes droits et de nouvelles idées pour ton avenir.Ta présence est obligatoire pendant toute la durée de l’évènement, soit de 9h30 à 16h30 environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-30T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T16:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/485703

Agence RENNES CENTRE 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine