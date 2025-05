Explore ton Jura Contes de la forêt enchantée Dès 6 ans – Oltingue, 24 mai 2025 20:00, Oltingue.

Haut-Rhin

Explore ton Jura Contes de la forêt enchantée Dès 6 ans Auberge Saint Brice Oltingue Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 21:30:00

2025-05-24

Venez écouter des contes et légendes des forêts alsaciennes avec leurs animaux fabuleux. Cie Le comptoir des 100 grillons, Stéphane Herrada; Sur inscription

Venez écouter des contes et légendes des forêts alsaciennes avec leurs animaux fabuleux.

Sur inscription 50 places Tenue adaptée

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Toutes les animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail à natura2000ja@cc-sundgau.fr.

Pour plus d’informations, contactez Rachel, Animatrice Natura 2000, au 03 89 08 36 20.

Auberge Saint Brice

Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Come and listen to tales and legends from the forests of Alsace, with their fabulous animals. Cie Le comptoir des 100 grillons, Stéphane Herrada; Registration required

German :

Hören Sie Märchen und Legenden aus den elsässischen Wäldern mit ihren Fabeltieren. Cie Le comptoir des 100 grillons, Stéphane Herrada; Auf Anmeldung

Italiano :

Venite ad ascoltare i racconti e le leggende delle foreste alsaziane e dei loro favolosi animali. Cie Le comptoir des 100 grillons, Stéphane Herrada; iscrizione obbligatoria

Espanol :

Venga a escuchar cuentos y leyendas sobre los bosques alsacianos y sus fabulosos animales. Cie Le comptoir des 100 grillons, Stéphane Herrada; Inscripción obligatoria

