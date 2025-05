Explore ton Jura L’eau dans la Forêt Atelier 3-5 ans – Ferrette, 21 mai 2025 10:00, Ferrette.

Dans cet atelier nature, venez faire découvrir à vos enfants les habitants des mares. Sur inscription atelier limité à 10 enfants

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Dans cet atelier nature, venez faire découvrir à vos enfants les habitants des mares.

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

In this nature workshop, introduce your children to the inhabitants of ponds. Registration required: workshop limited to 10 children

German :

In diesem Natur-Workshop können Sie Ihren Kindern die Bewohner von Tümpeln näher bringen. Nach Anmeldung: Workshop auf 10 Kinder begrenzt

Italiano :

In questo laboratorio naturalistico, fate conoscere ai vostri bambini gli abitanti degli stagni. Iscrizione obbligatoria: laboratorio limitato a 10 bambini

Espanol :

En este taller de naturaleza, introduzca a sus hijos en los habitantes de los estanques. Inscripción obligatoria: taller limitado a 10 niños

