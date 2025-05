Explore ton Jura Les animaux de la Forêt Tout public – Oltingue, 25 mai 2025 09:30, Oltingue.

Haut-Rhin

Explore ton Jura Les animaux de la Forêt Tout public D98 Route de Liebenswiller Oltingue Haut-Rhin

En famille, venez explorer la forêt et découvrir ce qui s’y cache à travers les traces et indices que les animauxlaissent derrière eux. Ouvrez l’œil !

En collaboration avec la Maison de la Nature du Sundgau.

Sur inscription 20 places Tenue adaptée

a Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Toutes les animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail à natura2000ja@cc-sundgau.fr.

Pour plus d’informations, contactez Rachel, Animatrice Natura 2000, au 03 89 08 36 20. .

D98 Route de Liebenswiller

Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Come and explore the forest with your family, and discover what’s hidden behind the tracks and clues left behind by animals. Open your eyes!

German :

Erkunden Sie mit Ihrer Familie den Wald und entdecken Sie anhand der Spuren und Hinweise, die die Tiere hinterlassen, was sich dort verbirgt. Augen auf!

Italiano :

Venite a esplorare la foresta con tutta la famiglia e scoprite cosa si nasconde al suo interno attraverso le tracce e gli indizi lasciati dagli animali. Tenete gli occhi aperti!

Espanol :

Ven a explorar el bosque con toda la familia y descubre qué se esconde en él a través de las huellas y pistas que dejan los animales. ¡Mantén los ojos bien abiertos!

