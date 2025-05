Explore ton Jura Les essences de la forêt- Tout public – Raedersdorf, 24 mai 2025 09:00, Raedersdorf.

Haut-Rhin

Explore ton Jura Les essences de la forêt- Tout public rue des Pins Raedersdorf Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 11:00:00

2025-05-24

En famille, venez découvrir les essences et les plantes de la forêt à côté de chez vous.

Sur inscription 20 places

Tenue et chaussures adaptées

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Toutes les animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail à natura2000ja@cc-sundgau.fr.

Pour plus d’informations, contactez Rachel, Animatrice Natura 2000, au 03 89 08 36 20. .

rue des Pins

Raedersdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Come with your family and discover the species and plants of the forest near you.

Registration required: 20 places

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Essenzen und Pflanzen des Waldes in Ihrer Nähe.

Auf Anmeldung: 20 Plätze

Italiano :

Venite a scoprire le specie e le piante del bosco vicino a voi.

Iscrizione obbligatoria: 20 posti

Espanol :

Ven a descubrir las especies y plantas del bosque que tienes cerca.

Inscripción obligatoria: 20 plazas

