Vendredi 2025-05-23 20:30:00

Venez découvrir l’internet forestier ! Ce film documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke est inspiré du livre “le secret des arbres” de Peter Wohlleben. Sur inscription 120 places.

»J’avais une grande admiration pour les merveilles de la nature », explique la réalisatrice. « Mais par dessus tout, je me suis dit c’est quelque chose que tout le monde, que chacun d’entre nous, doit savoir. Cette connaissance incroyable que nous, les scientifiques, avons sur le monde dans lequel nous vivons doit être partagée avec tous ! »

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Toutes les animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail à natura2000ja@cc-sundgau.fr.

Pour plus d’informations, contactez Rachel, Animatrice Natura 2000, au 03 89 08 36 20.

rue de l’Église

Fislis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Discover the forest internet! This documentary film by Julia Dordel and Guido Tölke is inspired by Peter Wohlleben’s book « The Secret of Trees ». Registration required, 120 places.

German :

Entdecken Sie das Internet der Wälder! Dieser Dokumentarfilm von Julia Dordel und Guido Tölke basiert auf dem Buch « Das Geheimnis der Bäume » von Peter Wohlleben. Anmeldung erforderlich 120 Plätze.

Italiano :

Venite a scoprire l’internet della foresta! Questo film documentario di Julia Dordel e Guido Tölke è ispirato al libro di Peter Wohlleben « Il segreto degli alberi ». Registrazione obbligatoria, 120 posti.

Espanol :

¡Venga a descubrir el Internet de los bosques! Este documental de Julia Dordel y Guido Tölke se inspira en el libro de Peter Wohlleben « El secreto de los árboles ». Inscripción obligatoria, 120 plazas.

