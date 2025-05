Explore ton Jura Œil de lynx 6-10 ans – Ferrette, 21 mai 2025 16:00, Ferrette.

Haut-Rhin

Explore ton Jura Œil de lynx 6-10 ans 3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-21 16:00:00

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Faites découvrir de façon ludique à vos enfants les jeux et bricolages cachés dans les revues et magazines de la médiathèque, sur le thème de l’eau et de son rôle en forêt.

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Let your children discover the games and crafts hidden in the media library?s magazines on the theme of water and its role in the forest.

German :

Lassen Sie Ihre Kinder auf spielerische Weise die in den Zeitschriften und Magazinen der Mediathek versteckten Spiele und Basteleien zum Thema Wasser und seine Rolle im Wald entdecken.

Italiano :

Aiutate i vostri bambini a scoprire i giochi e i mestieri nascosti nelle riviste della mediateca sul tema dell’acqua e del suo ruolo nella foresta.

Espanol :

Ayude a sus hijos a descubrir los juegos y manualidades escondidos en las revistas de la mediateca sobre el tema del agua y su papel en el bosque.

