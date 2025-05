Explore ton Jura Orchidophilie Public botanistes – Winkel, 24 mai 2025 10:00, Winkel.

Dénombrez toutes les orchidées d’unfabuleux site du CEN-CSA à Winkel avec notre botaniste locale Dominique Oesterlé. Sur inscription 20 places

Botanistes passionnés, venez dénombrer toutes les orchidées d’un fabuleux site du CEN-CSA à Winkel avec notre botaniste locale, Dominique Oestelé.

Deux records sont à battre 5 espèces d’orchis en floraison en même temps et 2 614 Anacamptis morio recensées !

Sur inscription 20 places

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Toutes les animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail à natura2000ja@cc-sundgau.fr.

Pour plus d’informations, contactez Rachel, Animatrice Natura 2000, au 03 89 08 36 20. .

28 rue Principale

Winkel 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Count all the orchids on a fabulous CEN-CSA site in Winkel with our local botanist: Dominique Oesterlé. Registration required 20 places

German :

Zählen Sie alle Orchideen auf einem fabelhaften Gelände des CEN-CSA in Winkel mit unserer lokalen Botanikerin Dominique Oesterlé. Anmeldung erforderlich 20 Plätze

Italiano :

Contate tutte le orchidee in un favoloso sito CEN-CSA a Winkel con il nostro botanico locale: Dominique Oesterlé. Iscrizione obbligatoria 20 posti

Espanol :

Cuente todas las orquídeas en un fabuloso sitio CEN-CSA en Winkel con nuestro botánico local: Dominique Oesterlé. Inscripción obligatoria 20 plazas

