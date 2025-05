Explore ton Jura Spectacle La forêt danse Tout public – Ligsdorf, 24 mai 2025 17:00, Ligsdorf.

Haut-Rhin

Explore ton Jura Spectacle La forêt danse Tout public Col du Neuneich Ligsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez bouger et vibrer ou simplement regardez un spectacle de Tap dance au cœur de la forêt. Rdv Médiathèque du Rocher en cas de pluie (annoncé par mail la veille).

Venez bouger et vibrer ou simplement regardez un spectacle de Tap dance au cœur de la forêt avec la Cie Jazz é-tap.

L’animation sera suivie d’un apéritif. Rdv Médiathèque du Rocher en cas de pluie (annoncé par mail la veille).

Sur inscription 25 places Baskets et tenue adaptée

La Communauté de communes Sundgau vous invite à participer à l’événement Explore ton Jura , un week-end dédié à la découverte des milieux naturels du Jura Alsacien.

Du 23 au 25 mai 2025, plongez au cœur de la nature et vivez des moments inoubliables à travers une série d’activités.

Toutes les animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail à natura2000ja@cc-sundgau.fr.

Pour plus d’informations, contactez Rachel, Animatrice Natura 2000, au 03 89 08 36 20. .

Col du Neuneich

Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 45 41 m.maitre@cc-sundgau.fr

English :

Come move and vibrate or simply watch a tap dance show in the heart of the forest. Rdv Médiathèque du Rocher in case of rain (announced by e-mail the day before).

German :

Bewegen und schwingen Sie sich oder schauen Sie sich einfach eine Tap-Dance-Show im Herzen des Waldes an. Rdv Médiathèque du Rocher bei Regen (am Vortag per E-Mail angekündigt).

Italiano :

Venite a muovervi e a vibrare o semplicemente ad assistere a uno spettacolo di tip tap nel cuore della foresta. Punto d’incontro Médiathèque du Rocher in caso di pioggia (annunciato via e-mail il giorno prima).

Espanol :

Venga a moverse y vibrar o simplemente a asistir a un espectáculo de claqué en pleno bosque. Punto de encuentro Médiathèque du Rocher en caso de lluvia (anunciado por correo electrónico la víspera).

L’événement Explore ton Jura Spectacle La forêt danse Tout public Ligsdorf a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Sundgau