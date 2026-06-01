Explorer la fosse de Messel – visite guidée en anglais à travers la mine de Messel, Welterbe Grube Messel, Messel

Explorer la fosse de Messel – visite guidée en anglais à travers la mine de Messel Vendredi 5 juin, 13h30 Welterbe Grube Messel Landkreis Darmstadt-Dieburg

10 €, réduit 8 €, familles 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Visite guidée du site fossile de la fosse de Messel, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La fosse de Messel est l’un des sites fossiles les plus importants au monde, en préservant plus de 1 000 espèces – souvent avec des détails incroyables tels que la peau, les cheveux ou même le contenu de l’estomac.

Comment ce site fossile fascinant s’est-il formé il y a 47 millions d’années, quand un lac volcanique subtropical existait ici et que la vie prospérait dans une forêt tropicale luxuriante ? Que pouvez-vous y découvrir aujourd’hui, et pourquoi tant de fossiles sont si exceptionnellement bien conservés ? Une pré-inscription est recommandée.

Organisateur : UNESCO World Heritage Mine Messel, https://grube-messel.de

Welterbe Grube Messel Roßdörfer Str. 108, 64409 Messel Messel 64409 Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen [{« type »: « phone », « value »: « 06159 717590 »}, {« type »: « email », « value »: « service@welterbe-grube-messel.de »}] [{« link »: « https://grube-messel.de/ »}]

Visite guidée à travers le Messel Pit. Comment ce site fossile fascinant s’est-il formé il y a 47 millions d’années, et que pouvez-vous y voir aujourd’hui ? Pourquoi y a-t-il tant de fossiles bien con

Grube Messel © Welterbe Grube Messel_Wolf