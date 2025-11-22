Explorer l’art du slam et de la parole au Théâtre de la Concorde ! Théâtre de la Concorde Paris

Un samedi par mois, venez explorer l’art du slam et de la parole au Théâtre de la Concorde ! Écriture créative, poésie, rap, improvisation, joutes orales et débats : l’atelier propose d’expérimenter différentes formes d’expression pour travailler l’éloquence, la lecture et l’interprétation.

L’atelier slam propose un temps d’écriture, de liberté, de création intime et collective.

À chaque séance l’artiste intervenant propose aux participants un ou deux exercices d’écriture créative inspirés de son style. Les participants explorent alors l’écriture dans tous ses états : jeux de mots, champs lexicaux, figures de style, improvisations textuelles ou de rimes, textes rythmés, adressés, engagés ou poèmes purs… Les possibilités de l’expression de soi dans le slam sont infinies et ouvertes à tous !

Les textes sont ensuite partagés à l’oral en scène : travail de diction, d’interprétation, de rythme et surtout de sincérité. L’atelier est un moment de création collective participative sensible où chacun peut tester ses mots, sa voix, ou un texte à soi face mais surtout avec les autres en toute confiance.

Animé par Lauréline Kuntz, ainsi que les artistes Nico K et Luciole.

À propos

La compagnie Dixlesic & Co, créée en 2011, fédère un noyau de passionnés avec en commun l’amour des mots. Elle s’est fondée sur le désir de promouvoir le théâtre, la poésie et l’écriture contemporaine.

L’École de l’Opéra de la Parole, fondée et dirigée par la comédienne et autrice Lauréline Kuntz, est une école d’expression qui explore l’éloquence, le théâtre, la poésie, l’écriture, le cinéma, les vidéos, le stand up, l’humour et plus encore. Son approche vise à renforcer les compétences orales, écrites et artistiques des participants, tout en favorisant la confiance en soi et l’expression personnelle, à travers la culture.

Avec cet atelier slam, écriture et oralité deviennent des terrains de jeu et d’engagement. Et si prendre la parole était déjà une manière de prendre sa place ?

Le samedi 20 décembre 2025

de 16h00 à 19h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-20T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T16:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-12-20T16:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/