Explorer le monde avec Billy des nuages Bibliothèque Bellangerais Rennes 6 mars – 4 avril entrée libre

Éva Offredo raconte le voyage initiatique de Billy, un personnage en quête d’aventures, d’après l’album Mon nom est Billy des nuages.

Le visiteur est invité à traverser avec lui les pampas, tourbières et autres mangroves, ainsi qu’à rencontrer le bestiaire fantastique et onirique qui a peuplé son chemin durant sa traversée. Eva Offredo a un graphisme contemporain singulier et un trait espiègle dans l’épure qui est sa marque de fabrique.

Cette exposition est co-produite avec les Éditions Maison Georges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40



