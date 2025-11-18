Explorer les Métiers de l’Agroalimentaire et de la Maintenance Industrielle LYCEE SAINTE-CLAIRE Sury-le-Comtal

Explorer les Métiers de l’Agroalimentaire et de la Maintenance Industrielle Mardi 18 novembre, 09h00 LYCEE SAINTE-CLAIRE Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

9h00 : Accueil des visiteurs au centre de formation.

9h30 : Présentation de nos formations industrielles

(Témoignages de stagiaires en formation)

10h00 – 11h00 : Présentation des entreprises partenaires : HAFNER, PASQUIER.

Histoire, produits fabriqués, métiers, perspectives d’emploi…

11h00 – 12h00 : Présentation de notre ligne pédagogique de production, animée par un formateur du titre professionnel (TITRE PRO AGRO).

LYCEE SAINTE-CLAIRE 8 RUE DES PAROTTES 42450 SURY LE COMTAL Sury-le-Comtal 42450 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « m.chaverot@lyceesainteclaire.fr »}]

